Torosların eteğinden dünyanın zirvesine

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) kültür ve gelenekleri koruyan, çeşitliliği kutlayan, fırsatlar sunan ve biyolojik çeşitliliği güvence altına alan dünya köylerini öne çıkarmayı amaçlayan küresel bir girişim olarak 2021 yılında başlattığı Dünya Turizm Köyü Listesi, 2024 sonuçları açıklandı.Dünyadan 55 köy bu listeye girerken, Türkiye'den bir köy yer aldı. Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana köyü, '2024 Dünyanın En İyi Turizm Köyü' arasına girdi. Antalya'ya 2.5 saat mesafedeki Torosların gizli hazinesi Yörük köyünde" 500 kişi yaşıyor. Ormana'da tarihi düğmeli evlerin restorasyonu ve turizme açılmasını sağlayan Özgüven Vakfı'nın yöneticisi ve kırsal turizmin öncülerinden Tolga Özgüven, "Tüm evleri restore ettirip, birçoğunu da turizme açarak yaşatılmasını sağladığımız Ormana, Türkiye'den seçilen tek köy oldu" dedi.