Toroslar’ın Yörük kızı akademisyen olacak

OĞLAKLA SÜTKARDEŞLİĞİ

Gezen oğlak isminin hikâyesini de anlatan Elif Akçivi; "Ben ailemin ilk çocuğuyum. Ben ilk doğduğumda annem ve babam çok fakirlermiş. Hatta kaçarak evlenmişler. Dedemler küsmüş ve bu küskünlük 4 yıl sürmüş. Doğduğumda inat edip hiç anne sütü almamışım. Daha sonra çadıra geldiklerinde şehir merkezine inme şansları olmadığı için bana biberon alamamışlar. Komşu çadırların birinde tek bir biberon varmış. O biberonda annesi ölen bir oğlağa aitmiş. O biberonla o oğlağı besliyorlarmış. O biberonla hem o oğlak hem de ben süt içmişim. Bir oğlağa süt içirilirken sonra bana içiriliyormuş. Aslında o oğlak benim sütkardeşim gibi bir şey olmuştu. Bende dağlarda gezmeyi çok sevdiğim için sosyal medya hesabımı gezen oğlak adıyla açtım" şeklinde konuştu.