Torosların zirvesine yaban hayvanları için 84 ton yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, tüm yurtta olduğu gibi Erdemli ilçesine bağlı yüksek kesimlerde de kış şartlarının çetin geçtiğini bu nedenle de yaban hayatındaki hayvanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için Toros dağlarının zirvesinde yemleme çalışması yaptıklarını söyledi. Yöremizde yaşayan bütün yaban hayvanının yem ihtiyacını karşılayamaya gayret ediyoruz diyen Çetin, yemleme çalışması yaptıkları alanların özel olarak seçildiğini kaydederek yemleme ile ilgili gazetecilere bilgi verdi. Çetin şöyle konuştu, ''Yaban hayatı için bıraktığımız yemlerin sahada bozulmadan daha uzun kalmalarına dikkat ediyoruz. Bunun sonucunda da yemlere daha fazla yaban hayvanının ulaşmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği sınırları içerisinde bulunan ilçenin en uç mahallelerinden olan 1700 rakımlı Güneyli Mahallesi Tolaz mevkiinde yemleme çalışması yaptık. Çalışma kapsamında 500 kilo besi yemi (buğday, mısır, arpa, gibi) 200 kilo yonca balyası, 200 kilo pazar atığı (Yeşillik ve Ekmek gibi ) 100 kilo et kullanılarak sahada bulunan her çeşit yaban hayvanının yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da yaban hayvanlarının karla kaplı bu yüksek rakımlarda hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı oluyoruz.''

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü olarak bu yıl Mersin genelinde 104 ton olan yem bırakma hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Çetin, yaban hayvanları için şimdiye kadar 84 ton yem bıraktıklarını Erdemli ilçesinde ise 3 tonun üzerinde yem bıraktıklarını ifade ederek kış ayları boyunca yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.