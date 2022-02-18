Haberler Yaşam Haberleri Torosların zirvesine yaban hayvanları için 84 ton yem bırakıldı
Giriş Tarihi: 18.2.2022 17:49 Son Güncelleme: 18.2.2022 19:19

Torosların zirvesine yaban hayvanları için 84 ton yem bırakıldı

DURHASAN ŞAHİN
Torosların zirvesine yaban hayvanları için 84 ton yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği 1700 rakımlı Toros dağlarında yaban hayatını beslemek üzere yemleme çalışması yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, tüm yurtta olduğu gibi Erdemli ilçesine bağlı yüksek kesimlerde de kış şartlarının çetin geçtiğini bu nedenle de yaban hayatındaki hayvanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için Toros dağlarının zirvesinde yemleme çalışması yaptıklarını söyledi. Yöremizde yaşayan bütün yaban hayvanının yem ihtiyacını karşılayamaya gayret ediyoruz diyen Çetin, yemleme çalışması yaptıkları alanların özel olarak seçildiğini kaydederek yemleme ile ilgili gazetecilere bilgi verdi. Çetin şöyle konuştu, ''Yaban hayatı için bıraktığımız yemlerin sahada bozulmadan daha uzun kalmalarına dikkat ediyoruz. Bunun sonucunda da yemlere daha fazla yaban hayvanının ulaşmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği sınırları içerisinde bulunan ilçenin en uç mahallelerinden olan 1700 rakımlı Güneyli Mahallesi Tolaz mevkiinde yemleme çalışması yaptık. Çalışma kapsamında 500 kilo besi yemi (buğday, mısır, arpa, gibi) 200 kilo yonca balyası, 200 kilo pazar atığı (Yeşillik ve Ekmek gibi ) 100 kilo et kullanılarak sahada bulunan her çeşit yaban hayvanının yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da yaban hayvanlarının karla kaplı bu yüksek rakımlarda hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı oluyoruz.''

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü olarak bu yıl Mersin genelinde 104 ton olan yem bırakma hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Çetin, yaban hayvanları için şimdiye kadar 84 ton yem bıraktıklarını Erdemli ilçesinde ise 3 tonun üzerinde yem bıraktıklarını ifade ederek kış ayları boyunca yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: Elektrik faturalarında ne kadar indirim olacak?
Tatlıtuğ ailesinin başı belada! 'Seni asitle yakacağım kocana da şarjör boşaltacağım'
Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi: Savaş çanları çalıyor:3’lü ittifak kuruldu!
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Dr.Mehmet Öz FETÖ'ye göz kırptı! Skandal sözler: 'Fetullah Gülen'e dokunulamaz...'
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurmuştu! 4 milyon haneye doğal gaz yardımı başvuruları bugün başladı!
Ünlü komedyen Ata Demirer'den büyük değişim! Son halini görenler hayrete düştü
Olaylı boşanma! Beste Açar ile Oksal Erev birbirine girdi: Konuşursam sokakta yürüyemez!
SON DAKİKA! Rusya'dan Ukrayna krizi açıklaması: Tehlike potansiyeli çok yüksek
Son Dakika | Yunanistan'da alevlere teslim olan gemiden kurtulan Türk yolcu yaşananları anlattı: Ayaklarımın altı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Torosların zirvesine yaban hayvanları için 84 ton yem bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA