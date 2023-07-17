Torpil atarak yangın çıkardı

Muğla Milas'ta geçtiğimiz günlerde çıkan yangının sebebi belli oldu. Yangını şüpheli M.D.'nin araç içerisinden torpil atmak suretiyle çıkardığı tespit edildi. Jandarmanın kurduğu özel ekiple yakalanan M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milas ilçesinde, geçen 14 Temmuz'da yol kenarında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangında 160 hektar ormanlık alan zarar gördü. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan teknik ve fiziki araştırma sonucu, yangını M.D.'nin aracından attığı torpiller nedeniyle çıkardığı tespit edildi. Yangından bir gün sonra Milas'ın Koru Mahallesi'ndeki evinde yakalanan M.D. ile evde bulunan kız arkadaşı ve oğlu gözaltına alındı. Jandarma, evde ve bahçesinde yapılan aramalarda çok sayıda torpil buldu. Adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanırken, kız arkadaşı ve oğlu ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kız arkadaşı, M.D.'nin seyir halindeyken torpili yakıp otların içine attığını ve bir süre ilerledikten sonra durarak yangını izlediğini itiraf etti.