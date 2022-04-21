Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi... "Torunlarımla ölecektim"

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki müstakil evin giriş katında meydana gelen olayda uyuşturucu bağımlısı Turgay Çolak krize girince yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, üst katta oturan yengesinin evine de sıçradı.

Dumanları fark eden Fadime Çolak torunları İ.Ç. (3) ile A.Ç.'yi (4) kucağına aldı ancak aşırı dumandan dolayı evden çıkmayı başaramadı.

Olay yerine gelen polisler Fadime Çolak ile iki torununu kurtarırken itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Torunlarına sarılan Fadime Çolak, "Evde otururken Turgay pencereleri sökmek için çekiç istedi. Vermeyince sinirlendi. Bir süre sonra evde yangın çıktığını ve her tarafı duman kapladığını gördüm. Torunlarımı alıp aşağı inecektim ancak dumandan dolayı hiçbir yeri göremiyordum. Eğer polisler gelmeseydi torunlarımla birlikte ölecektik" diye konuştu.

Polis Turgay Çolak'ı gözaltına aldı.