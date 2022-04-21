Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi... "Torunlarımla ölecektim"
Giriş Tarihi: 21.4.2022 12:52 Son Güncelleme: 21.4.2022 13:16

Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi... "Torunlarımla ölecektim"

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi... Torunlarımla ölecektim

Adana'da uyuşturucu krizine girmesi sonucu oturduğu evi ateşe veren Turgay Çolak (33) aile faciasına neden oluyordu. Üst katta sıçrayan yangında 2 torunuyla dumanlar arasında kalan Fadime Çolak’ı (59) polisler kurtardı. Çolak, “Eğer polisler bizi kurtarmasaydı torunlarımla ölecektim” dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki müstakil evin giriş katında meydana gelen olayda uyuşturucu bağımlısı Turgay Çolak krize girince yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, üst katta oturan yengesinin evine de sıçradı.

Dumanları fark eden Fadime Çolak torunları İ.Ç. (3) ile A.Ç.'yi (4) kucağına aldı ancak aşırı dumandan dolayı evden çıkmayı başaramadı.

Olay yerine gelen polisler Fadime Çolak ile iki torununu kurtarırken itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Torunlarına sarılan Fadime Çolak, "Evde otururken Turgay pencereleri sökmek için çekiç istedi. Vermeyince sinirlendi. Bir süre sonra evde yangın çıktığını ve her tarafı duman kapladığını gördüm. Torunlarımı alıp aşağı inecektim ancak dumandan dolayı hiçbir yeri göremiyordum. Eğer polisler gelmeseydi torunlarımla birlikte ölecektik" diye konuştu.

Polis Turgay Çolak'ı gözaltına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına bombalı saldırı! Patlayıcıyı poşetli kadın mı bıraktı? TÜGVA'dan son dakika açıklaması geldi
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz
SON DAKİKA: Karadeniz gazı için süper teşvik geliyor! KDV muafiyeti hamlesi...
SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG için 'MEGA' hamle! Yakın zamanda geliyor! Önemli değişiklikler yapılacak
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu
Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak
SON DAKİKA: Taciz tecavüz derken CHP şimdi de şantajcıya sahip çıktı! 'Elimde müstehcen görüntülerin var...'
SON DAKİKA: Müge Anlı gündeme getirmişti! Genç Hemşire Muhammet Aslan'ın ölümü ile ilgili şok iddia: Örtbas etmemek lazım
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi... "Torunlarımla ölecektim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA