Torunu, Dursun dedeyi böyle öldürtmüş

RİZE'DE, atv'deki Müge Anlı'nın programında Dursun Zehir'i (75) öldürdüğünü itiraf eden Yasin Şanal (24) ve azmettiren torunu Kerim Bekar (21) tutuklandı. Cinayeti itiraf eden Şanal, "Kerim'i, 4 Ekim günü internet kafede gördüm. Çok borcu olduğunu söyleyip para istedi. 'Dedemden istedim, vermedi. Dedemi kaldır, parayı bölüşelim' deyip resmini gösterdi. Dursun Zehir ile karşılaşınca, 'Dursun amca sen misin?' diye sordum. O da 'Kerim'in sana mı borcu var?' dedi. 'Evet 200 lira borcu var' dedim. Kerim, 5 bin lirası olduğunu söylemişti. Deniz fenerine götürdüm. Taşla başına vurup bayılttım. 5 bin lira ve telefonunu aldım. Testereyle, cesedi 5 parçaya böldüm. Parçaları, Kerim'in bıraktığı çöp poşetleriyle, denize attım. Parayı ve telefonu Kerim'e verdim. O da 2 bin 500 lirasını geri verdi" dedi.-