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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Torunu, Dursun dedeyi böyle öldürtmüş

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Torunu, Dursun dedeyi böyle öldürtmüş
RİZE'DE, atv'deki Müge Anlı'nın programında Dursun Zehir'i (75) öldürdüğünü itiraf eden Yasin Şanal (24) ve azmettiren torunu Kerim Bekar (21) tutuklandı. Cinayeti itiraf eden Şanal, "Kerim'i, 4 Ekim günü internet kafede gördüm. Çok borcu olduğunu söyleyip para istedi. 'Dedemden istedim, vermedi. Dedemi kaldır, parayı bölüşelim' deyip resmini gösterdi. Dursun Zehir ile karşılaşınca, 'Dursun amca sen misin?' diye sordum. O da 'Kerim'in sana mı borcu var?' dedi. 'Evet 200 lira borcu var' dedim. Kerim, 5 bin lirası olduğunu söylemişti. Deniz fenerine götürdüm. Taşla başına vurup bayılttım. 5 bin lira ve telefonunu aldım. Testereyle, cesedi 5 parçaya böldüm. Parçaları, Kerim'in bıraktığı çöp poşetleriyle, denize attım. Parayı ve telefonu Kerim'e verdim. O da 2 bin 500 lirasını geri verdi" dedi.-

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Torunu, Dursun dedeyi böyle öldürtmüş
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