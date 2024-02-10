Torununu tramvay altında kalmaktan kurtaran babaanne son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy Bahariye Caddesi'nde 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege (64), bir anda tramvay yoluna giren torunu Adem Ç.'yi iterek son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Torununu kurtaran Kölege tramvayın altında kaldı. Tramvayın altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Kölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 64 yaşında hayatını kaybeden İlgün Kölege için bugün Kadıköy Zühtüpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi,sevenleri ve arkadaşları katıldı.Dua ve helallik alındı. Kölege,öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.