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Giriş Tarihi: 10.2.2024 16:32 Son Güncelleme: 10.2.2024 16:57

Torununu tramvay altında kalmaktan kurtaran babaanne son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda iterek kurtaran fakat kendisini kurtaramayan İlgün Kölege (64) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eşini kaybetmenin üzüntüsü ile kahrolan Mehmet Kölege, “Çok üzgünüm, olmayacak bir şey oldu. Söyleyecek bir şey yok, kelimeler yetersiz kalıyor” dedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Torununu tramvay altında kalmaktan kurtaran babaanne son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy Bahariye Caddesi'nde 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege (64), bir anda tramvay yoluna giren torunu Adem Ç.'yi iterek son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Torununu kurtaran Kölege tramvayın altında kaldı. Tramvayın altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Kölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 64 yaşında hayatını kaybeden İlgün Kölege için bugün Kadıköy Zühtüpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi,sevenleri ve arkadaşları katıldı.Dua ve helallik alındı. Kölege,öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EŞİ MEHMET KÖLEGE: "KELİMELER YETERSİZ KALIYOR ÇOK ÜZGÜNÜM"

Eşi Mehmet Kölege "Çok üzgünüm, olmayacak bir şey oldu. Kadıköy'de yaşamadığımız bir şey yaşadık. Söyleyecek birşey yok, kelimeler yetersiz kalıyor" diye konuştu.

TRAMVAY SON İKİ GÜNDE ÇOK HIZLI SEYREDİYORDU

Tramvayın son iki gündür çok hızlı seyrettiğini ve kazaya neden olduğunu belirten Osmanağa mahalle Muhtarı Serap Tuncer "Bahariye Caddesindeki Kadıköy'den Moda'ya gidip gelen tramvay kazadan iki gün önce çok hızlı seyrediyordu.

Çok şikayetler oluyordu. Birkaç gün öncede polis aracına sürtmüştü. İşte aşırı hız nedeniyle komşumuzu elim bir trafik kazasında kaybettik. Çok üzgünüz. Torunu ile birlikte alışverişe gitmiş. Çok değer verdiğimiz bir komşumuzdu. Tramvay yavaş ilerleseydi belki durma şansı olurdu" dedi.

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Torununu tramvay altında kalmaktan kurtaran babaanne son yolculuğuna uğurlandı
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