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Giriş Tarihi: 1.6.2022

Torunu ile gelinini kurtardı, kendi öldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Torunu ile gelinini kurtardı, kendi öldü
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi Süleyman Sokak'ta park halindeki bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle geriye kaymaya başladı. Yokuşta hızlanan minibüs, birlikte evlerine giden dede Ahmet Yürük ile torunu Aleyna ve gelini Fatma Yürük'e çarptı. Minibüsü çarpmak üzereyken fark eden ve bu sırada kucağındaki torununu havaya kaldırarak son anda kurtaran Ahmet Yürük, minibüs ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Fatma Yürük ise minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yardıma koşan mahalle sakinleri, Aleyna Yürük ile minibüsün altında kalan Fatma Yürük'ü bulundukları yerden çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ahmet Yürük'ü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Yürük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan gelin ile torun ise Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Torunu ile gelinini kurtardı, kendi öldü
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