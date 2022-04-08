Torununa okul yolunda otomobil kullandırdı savunması şaşırttı

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Aziziye ilçesindeki bir ortaokulun yakınında önlem aldı. Ekipler, okul önüne gelen 25 DJ 121 plakalı otomobilin sürücü koltuğundan küçük yaşta bir çocuğun indiğini gördü. Yapılan incelemede, çocuğun 7'nci sınıf öğrencisi S.A.G. olduğu tespit edildi. Polis, S.A.G.'ye nasihatte bulunarak, "Senden küçüklere örnek olman gerekmiyor mu? Sabah arabayla okula geliyorsun, bütün çocuklar sana bakıyor. Ne yapıyorsun? Suç işliyorsun, doğru mu? 18 yaşını doldurup ondan sonra araç kullanman gerekiyor. Bak bütün insanları mağdur ediyorsun. Buradaki arkadaşların da senin yüzünden hevesleniyorlar. İyi bir şey mi bu? Değil. Allah göstermesin birine çarpsan ne olacak? Sürücü belgen yok. Bundan sonra dedenden arabayı istemeyeceksin. Diyeceksin ki, 'Dede ben artık 18 yaşına gelene kadar araba sürmeyeceğim. Sürücü belgemi alacağım, araba sürmeyi iyice öğreneceğim ondan sonra arabayı kullanacağım" dedikten sonra derse geç kalmaması için okuluna gönderdi.

Torununa neden ehliyetsiz araç kullandırdığı sorulan Yakup Akpınar, polislerden özür diledi. Akpınar, "Torunumu sabahları okula bırakıyorum. Bugün kızım da arabadaydı. Torunum annesine caka satmak istedi, ben de kıramadım" ifadelerini kullandı. Akpınar'a 3 bin 674 TL para cezası kesildi.