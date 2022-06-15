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Giriş Tarihi: 15.6.2022 11:25 Son Güncelleme: 15.6.2022 11:52

Torununu kurtaran dede boğuldu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Torununu kurtaran dede boğuldu

Hatay'ın Samandağ sahilinde denize serinlemek için giren torununun suda çırpındığını gören dede, torununu kurtarmak için denize atladı. Torununu kurtaran dede boğularak can verdi.

Hatay'ın Samandağ sahilinde meydana gelen olayda 75 yaşındaki Aziz Şahin, torunu M.A. ile birlikte Yenimahalle mevkiinde sahile geldi. Torunu serinlemek için denize girdi. Kısa süre sonra denizde torununun çırpındığını gören dede Şahin, hiç düşünmeden dalgalı denize atladı.

Torununu kurtaran yaşlı adam, RİP akıntısına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Hatay büyükşehir Belediyesi itfaiye dairesi başkanlığına bağlı Çevlik itfaiyesi ve Cankurtaran TİM ekipleri tarafından denizden çıkarılan Aziz Şahin, sahilde yapılan kalp mesajı sonrası Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Torununun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Torununu kurtaran dede boğuldu
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