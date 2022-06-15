Torununu kurtaran dede boğuldu

Hatay'ın Samandağ sahilinde meydana gelen olayda 75 yaşındaki Aziz Şahin, torunu M.A. ile birlikte Yenimahalle mevkiinde sahile geldi. Torunu serinlemek için denize girdi. Kısa süre sonra denizde torununun çırpındığını gören dede Şahin, hiç düşünmeden dalgalı denize atladı.
Torununu kurtaran yaşlı adam, RİP akıntısına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.
Hatay büyükşehir Belediyesi itfaiye dairesi başkanlığına bağlı Çevlik itfaiyesi ve Cankurtaran TİM ekipleri tarafından denizden çıkarılan Aziz Şahin, sahilde yapılan kalp mesajı sonrası Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Torununun durumunun iyi olduğu öğrenildi.