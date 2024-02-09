Torununu kurtardı kendi tramvay altında can verdi

Kadıköy'de bir kadın, tramvay hattına giren torununu kurtarmak isterken hayatını kaybetti. Osmanağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki Kadıköy-Moda tramvay hattında 4 yaşıhdaki Adem Ç. adlı çocuk, aniden rayların üzerine atladı. Çocuğun babaannesi İlgün Çölege (64), torununu çekerek kurtarmaya çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı. İtfaiye ve vatandaşlar tarafından tramvayın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Çölege, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan çocuk da olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği cadde tramvay trafiğine çift yönlü kapatılırken, polis ekipleri incelemede bulundu. Görgü tanığı Ayhan Erek, "Tramvay gelirken çocuk aniden tramvay yoluna fırladı. Bunu gören anneanne çocuğu itti ama kendini kurtaramadı, tramvayın altında 4-5 metre sürüklendi" dedi.