Haberler Yaşam Haberleri Tost makinasını bile üniversiteye aldırıp, 1 milyon borç taktılar
Giriş Tarihi: 4.10.2022 16:29 Son Güncelleme: 4.10.2022 17:48

Tost makinasını bile üniversiteye aldırıp, 1 milyon borç taktılar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesinde 2018 yılında hizmete giren bir kafe işletmecisinin iki yıl boyunca üniversiteye kira ödemeyerek fakülteyi milyonlarca lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı. Kafe işletmecilerinin ayrıca pos cihazından, kahve makinesine, pasta dolaplarından, waffle makinesine kadar 527 bin 287 TL’lik kurulum bedelini üniversiteye ödetip işletme giderlerini karşılamayınca kafenin kapısına kilit vurdukları belirlendi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Tost makinasını bile üniversiteye aldırıp, 1 milyon borç taktılar

Kafe işletmecilerinin yaptığı büyük vurgun; Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi söz konusu binayı 2017 yılında 2 milyon 516 bin TL bedel ile yemekhane binası olarak yaptırdı. Rektörlük binayı 2018 yılında öğrenci, akademik ve idari personelin sosyal ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere tüm tefrişat ve demirbaş̧ malzemesi müstecir tarafından karşılanmak şartıyla 10 yıllığına yıllık KDV hariç 297 bin TL bedelle bir şirkete kiraladı.

1.5 MİLYON TL'LİK YATIRIM TAAHHÜT ETTİ

İhaleyi kazanan şirket sözleşme gereği kiralanacak olan yapıya minimum 1.5 milyon TL değerinde yatırım yapmayı, tüm tefrişat ve demirbaş̧ malzemelerini satın almayı, sözleşmeye uymadığı takdirde rektörlüğe vereceği 250 bin TL değerindeki çekten harcamaların yapılacağını taahhüt etti.

HER ŞEYİ ÜNİVERSİTEYE ÖDETMİŞLER

Ancak şirket iddiaya göre geçen onca süre zarfında taahhütlerinin hiçbirini yerine getirmediği gibi satın aldığı pos cihazları, kahve makineleri, pasta dolapları, doğalgaz sayacı, waffle makinesinin faturaları ve 527 bin 287 TL'lik kurulum bedeli, kiradan düşülmek üzere üniversiteye fatura etti.

KAPISINA KİLİT VURDU

Üniversiteye olan 351 bin 139 TL'lik kira borcunu da ödemeyen firma; yatırımları güvence altına almak için sözleşmede ön görülen 250 bin TL tutarındaki çeki de idareye sunmayarak kapısına kilit vurdu.

FAİZLER HARİÇ GÜNCEL BORÇ 1 MİLYON

Kafe; 2018 yılından bu yana sürekli el değiştirirken borç da bir türlü itilaf nedeniyle şirketten bir türlü tahsil edilemedi. Sayıştay raporlarına da yansıyan olayda işletmecinin 28 Şubat 2020 tarihinde üniversiteye başvurarak 659 sayılı KHK kapsamında borcunu yapılandırarak 60 ay vade içerisinde ödemeyi talep ettiği ancak geçen onca süreye rağmen ödemenin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

"FAİZİYLE TAHSİL EDİN"

Sayıştay müfettişleri yaklaşık 2 yıl önce 962 bin 659 TL tutarındaki borcun bir an önce Üniversite yönetimi tarafından yasal ve gecikme faizlerinin de hesaplanarak ilk işletmeciden, kefil olan yeni işletmeciden ise kefil olduğu tutardan sorumlu tutulmak suretiyle takip edilmesi uyarısında bulundu.

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Tost makinasını bile üniversiteye aldırıp, 1 milyon borç taktılar
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