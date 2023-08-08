Tost Makinesi Ne Kadar Elektrik Harcar? Tost Makinesi 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Tost makinesi, içerisinde bulunan ısıtma ızgaraları ile dış yüzeydeki granitin ısınmasını sağlar. Özel tost kalıbı kullanılarak hazırlanan bu ızgaralar, tost görünümün alınmasına destek olur. Tost makinelerinin aylık elektrik faturasına ne kadar katkı sağladığı, bu cihazlarla ilgili en çok merak edilen konudur. Tost makinesi ne kadar elektrik harcar, 1 ayda ne kadar elektrik yakar sorularına cevap bulmanız elektrik tüketimi konusunda fikir edinmenizi sağlayacaktır.

Tost Makinesi Ne Kadar Elektrik Harcar?

Tost makineleri, pratik şekilde aperatif yiyecekler hazırlamanızı sağlayan kullanışlı cihazlardır. Özel ızgarası ile tostun istenen şekilde hazırlanması çok daha kolay olur. 220 volt elektrik ile çalışan tost makineleri, kısa sürede ızgaranın ısınmasını sağlar. İki ızgara arasına koyduğunuz tost ekmeğiniz ısının etkisi ile kısa sürede pişecek ve tostunuz hazır olacaktır.

Tost makinelerinin özellikleri arasında ilk sırada yer alanlardan biri de cihazın gücüdür. Genel olarak tost makineleri 1200 watt ile 2200 watt arasında üretilmiş cihazlardır. Tost makinelerinin harcadığı elektrik miktarı da bu güç seviyesi ile doğrudan ilişkilidir. Düşük güç üretimine sahip olan cihazlar doğal olarak daha düşük elektrik harcar. Tost makinesinin aylık elektrik tüketim miktarını ve bunun elektrik faturasına yansıması hesaplanırken de bu güç seviyesi dikkate alınmalıdır.

Tost Makinesi 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Tost makinesi seçiminde dikkate alınan kriterlerin başında cihazın elektrik tüketim oranı gelir. Düşük elektrik tüketim seviyesine sahip olan cihazlar, tost kalitesi anlamında beklentiyi karşılamayabilir. Bu nedenle optimum cihazlara yönlenmekte fayda vardır.

Tost makinesinin 1 ayda ne kadar elektrik tükettiğini bir örnekle açıklamakta fayda var. Örneğin 2000 watt gücünde bir tost makinesine sahipsiniz. 2000 watt 2 kW yapar. Tost makinesinin günde 1 saat çalıştığını düşünürseniz aylık elektrik tüketimi 30x2x1=60 kW tüketim bedeli ortaya çıkacaktır.

Tost makinesinin aylık elektrik faturasına yansımasının ne olduğunu bulmak için güncel elektrik tüketim bedelinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Düşük meskenler için 2023 yılı elektrik tüketim bedeli 1,5017 TL/kWh'tir. Bu hesaptan yola çıkarak tost makinenizin aylık elektrik faturanıza katkısı 60x1,5017=90,102 TL olacaktır.

Tost makinenizin modeli, üretiminde kullanılan teknoloji ve buna benzer özelliklerin de elektrik tüketimine doğrudan etkisi vardır. Bu nedenle yeni nesil cihazlara yönlenmeniz, elektrik konusunda tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Tost makinesinin üzerinde bulunan granit ızgaranın geç ısınıp geç soğuması da elektrik tasarrufu konusunda avantajlı bir özelliktir.