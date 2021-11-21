Tostla doğan dostluk

Yurdun ciğerini yakan yangın felaketlerinin ardından yeşil vatan için uzun bir yürüyüş başlatan Seyyah Ömer, Edirne'de 'kardeş payı' yaparak elindeki tost parçasını vererek dost olduğu "Yoldaş" isimli köpekle Türkiye'yi adımlıyor. 50 günde tam 6 şehri adım adım geride bırakan Seyyah Ömer, Caddebostan Sahili'ne vardığında büyük yolculuğuna ara vermek zorunda kaldı. ""81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum" mottosuyla 5 Eylül'de Manisa'dan yola çıkan ve macerasını SABAH'la paylaşan Ömer Özer, "Yoldaş artık daha fazla yürüyemiyordu. Hastalandı diye düşünürken 7 yavru dünyaya getirdi" diye konuştu. Yoldaş'ın 'ufaklıkları' için yolculuğuna ara veren Özer, nisanda tekrar başlayacağı yolculukta Karadeniz ve İç Anadolu'yu katetmeyi hedeflediğini söyledi.
Ömer Özer 34 yaşında. Büyük yürüyüşünü başlatmadan önce Manisa Merkez'de yaşıyordu. Ege ve Akdeniz'i kasıp kavuran yangın felaketlerinin ardından yeşil vatanı korumak ve doğa anayla barışmak için uzun ve kutlu bir yürüyüş başlattı. "81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum" mottosuyla 5 Eylül'de Manisa'dan yola çıkan Ömer, Çanakkale, Edirne, Kırıklareli, Tekirdağ ve oradan da İstanbul'a yürüdü. Seyyah Ömer ismiyle bir YouTube kanalı açan ve adım adım sürdürdüğü macerasını takipçileriyle paylaşan Ömer, Çanakkale-Edirne sınırına vardığında soluklanmak ve bir şeyler atıştırmak için mola verdi.
TOSTTAN DOĞAN "YOLDAŞ"LIK
Bu esnada bir sokak köpeği, elinde tost bulunan Ömer'in yanına geldi. Seyyah Ömer, elindeki tostu "kardeş payı" yapıp yanındaki köpeğe verdi. İkili birlikte karnını doyurduktan sonra Ömer yürüyüşüne geri döndü. Ömer yürüdü, köpek takip etti. Ömer yine yürüdü, köpek yine takip etti. Dost oldular, birlikte yolları aşındırdılar. Ömer ona "Yoldaş" dedi, Yoldaş ismini bilip Ömer'i hiç yalnız bırakmadı.
HASTA SANDI HAMİLE ÇIKTI
İkili birlikte İstanbul'a geldi, Caddebostan'a vardı. Yoldaş, attığı ağır adımlarla artık yürüyemeyecek durumda oluşunun sinyallerini vermeye başladı. Ömer'in Yoldaş'ın bu halini fark etti, soluğu veterinerde aldı. Seyyah Ömer, hastalığının çaresini öğrenmek için gittiği Veteriner'de dostunun gebe olduğunu öğrendi. Karnı burnunda Yoldaş'ı bu halde yanlız bırakmaya gönlü el vermeyen Seyyah Ömer, dostunu alıp Manisa'ya döndü. Günler geçti, Yoldaş tam 7 yavru dünyaya getirdi.
YAPSA BENİM GİBİ DELİ YAPAR
Yoldaş'la birlikte yürüyüşüne ara vererek Manisa'da yavruların bakımıyla ilgilenen Ömer, duygulandıran dostluk hikayesini SABAH'la paylaştı. Kamp ve doğa sporları tutkunu olduğunu belirten Ömer Özer "Ege ve Akdeniz'deki yangınlarda ciğerim yandı, bir şeyler yapmak istedim. Fidan bağışı ve dikimini teşvik etmek, küresel ısınmaya dikkat çekmek için "81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum" sloganıyla yürümeye karar verdim. Kendime "Yapsa yapsa benim gibi deli yapar" dedim.
ACI HABER BEKLEDİ MÜJDE ALDI
Yoldaş'la tanışmasını anlatan Seyyah Ömer "Edirne sınırında akaryakıt istasyonunda mola verdim. Bir şeyler atıştırıp yoluma devam edecektim ki bir sokak köpeği yanıma geldi. Tostumdan bir parça koparıp verdim. O andan itibaren bir an olsun yanımdan ayrılmadı. Ben de ne yediysem onu verdim, bisküvi yediysem bisküvi verdim. İstanbul'da Caddebostan Sahili'ne vardığımızda Yoldaş artık daha fazla yürüyemiyordu. Karnı da şişmişti, hastalandı sandım çok tedirginlikle veterinere götürdüm. Ben acı haber beklerken, müjde aldım. Gebe olduğunu öğrendim" diye konuştu.
UFAKLIKLARI BEKLEYECEĞİZ
Yoldaş'ın rahat şekilde doğum yapması için Manisa'ya evine dönmeye karar veren Seyyah Ömer "Caddesbostan Sahili'nde 2 gün parkta kaldık. Araç bulup evimize döndük. 7 tane yavru dünyaya getirdi. Bana yaptığı yoldaşlık gibi yavrularına da annelik yapıyor. Artık ufaklıkların büyümesini bekleyeceğiz. Nisan ayı gibi yürüyüşümüze devam etmeyi planlıyoruz. İlk rotamız kaldığımız yerden Karadeniz'e devam etmek, oradan da İç Anadolu'ya geçmek. 3 senede rotamızı tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.