ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 20 Şubat (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan "Tosun Paşa" filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.