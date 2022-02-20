Haberler Yaşam Haberleri "Tosun Paşa" filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?
Giriş Tarihi: 20.2.2022 22:58 Son Güncelleme: 20.2.2022 22:58

"Tosun Paşa" filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?

Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Hayatın pek çok noktasından seçilen sorular ve Kenan İmirzalioğlu’nun sunumuyla yarışmacılarının bilgisini sınayıp, para ödülü kazandıran ve televizyon başında izleyenlere yeni bilgiler kazandıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 20 Şubat 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde sorulan "Tosun Paşa" filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İzleyenler tarafından merak edilen "Tosun Paşa" filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır? sorusunun yanıtı ve diğer tüm bilgiler.

ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 20 Şubat (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan "Tosun Paşa" filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: "Tosun Paşa" filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?

A- Felsefe
B- Fizik
C- Beden Eğitimi
D- Tarih (CEVAP)

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"Tosun Paşa" filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?
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