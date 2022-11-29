Total War 3 Warhammer Sistem Gereksinimleri - Total War Warhammer Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Total War 3 Warhammer sistem gereksinimleri bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmayacağını ya da rahatça oyun oynayıp oynamayacağınızı gösteren gereksinimleri içinde barındırır. Sadece sistem gereksinimlerini bilmek tek başına yeterli olmayacağı için Total War Warhammer PC kaldırır mı ya da Toral War Warhammer kaç GB ram istiyor diye araştırmakta da yarar var. Her oyunda olduğu gibi Total War Warhammer minimum sistem gereksinimleri bilgileri detayları ve Total War ^Warhammer kaç fps birlikte bakalım.

Total War 3 Warhammer Sistem Gereksinimleri

Oyunlar için önerilen sistem gereksinimlerine uygun olarak oynamak her zaman daha aktif ve akıcı bir oyuna olanak sağlayacaktır. Total War 3 Warhammer sistem gereksinimleri ise şöyledir;

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5/Ryzen 5 series

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600-XT

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

Total War 3 Warhammer Kaç GB Ram İstiyor?

Total War Warhammer PC kaldırır mı diye merak ediyorsanız oyunun kaç GB ram istediğini bilmeniz gerekir. Bu oyunu oynayabilmek için bilgisayarınızda 120 GB boş alan bulunması gerekmektedir.

Total War Warhammer Minimum Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri oyunun bilgisayara yüklenebilmesi için bir bilgisayarda gereken minimum düzeydeki ihtiyaçların açıklanması için kullanılır. Total War Warhammer minimum sistem gereksinimleri ise şöyledir;