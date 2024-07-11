Tottenham Turks çetesinin lideri Moldova’da infaz edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren ve adı uyuşturucudan silahlı saldırıya kadar pek çok olayda geçen Türk çetesi Tottenham Boys'un lideri İzzet Eren'e Moldova'da silahlı saldırı düzenlendi. Kasklı ve elektrikli scoter kullanan saldırgan Eren'e üçü başına isabet eden yedi kurşun sıktıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Eren, olay yerinde hayatını kaybetti.

İNGİLTERE'YE KORKU SALIYORDU

Tottenham Boys çetesinin lideri İzzet Eren'in adı ilk kez 1990'lı yıllarda Londra sokaklarında uyuşturucu nedeniyle gerçekleştirilen silahlı saldırı ve cinayetlerle gündeme gelmişti. Çete lideri Eren, uyuşturucu suçları nedeniyle Londra'da hüküm giymiş, sınırdışı edilmesine rağmen, 2015'te Londra'nın kuzeyindeki Stamford Hill'de elindeki tabanca ve makineli tüfekle bir saldırı gerçekleştirmek üzereyken yakalanmıştı. Eren, cezaevinden mahkemeye götürülürken, polis aracından kaçmaya çalışmış ancak başarısız olmuştu. Moldova'da yakalanmıştı.

İngiltere'de işlediği suçlardan 21 yıl hapis cezası alıp cezasını çekmek üzere sınır dışı edildiği Türkiye'de hapisten firar eden İzzet Eren 2022 yılında Moldova'da yakalanmıştı.

İKİ ÇETE ARASINDA BÜYÜK SAVAŞ

Eren'in üyesi olduğu Tottenham boys adlı çete Londra'nın doğusundaki Hackney Turks çetesiyle uzun yılllar kavgalıydı. 2009'dan bu yana iki çete arasında çok sayıda silahlı saldırı ve cinayet olayı yaşanırken, Tottenham boys çetesinin adı 2022 yılında 43 yaşındaki DJ Koray Alpergin'in dövülerek öldürülmesiyle gündeme gelmişti.