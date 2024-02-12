Tour Of Antalya sona erdi

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Tour of Antalya Bisiklet Turu final etabıyla sona erdi. Bitiş çizgisini geçen sporcuları izleyen Vali Hulusi Şahin klasman birincilerine ödüllerini takdim etti. Vali Hulusi Şahin Tour Of Antalya'nın Genel Klasman Birincisi Polti Kometa takımından Davide Piganzoli'ye madalya ve ödülünü takdim etti. Turun En İyi Takım ödülünü ise Q 36.5 Takımı kazandı.

EN ÖNEMLİ TURİZM ŞEHRİ

Antalya'nın dünyanın en önemli turizm şehri olduğunu ifade eden Vali Hulusi Şahin, "Deniz, kum ve güneşin yanında turizmi çeşitlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bisiklet sporu da bizim ilgi alanlarımızdan bir tanesi. Antalya bisiklet için mükemmel bir iklime sahip. Eşsiz coğrafyası ile güzide bir şehrimiz. Bisiklet sporlarını sponsorlarımız ile beraber Antalya'da devam ettirmenin meyvelerini topluyoruz. Antalya bu yıl 4 bin civarında bisiklet sporcusuna kamp yapma imkanı sundu. Gün geçtikçe şehrimiz diğer spor dalları ile beraber sporun da başkenti olma yolunda ilerliyor." dedi. Bisiklet sporunun ülkemizdeki önemli organizasyonlarından Tour Of Antalya, koşulan 185.4 kilometrelik Antalya – Antalya etabı ile tamamlandı. 16 ülkeden 25 takımın katılımı ile başlayan Tour Of Antalya'nın son etabında 155 sporcu mücadele etti.

MAGENTA MAYONUN SAHİBİ DAVİDE PİGANZOLİ OLDU

Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan bitiş çizgisinde yarışı tamamlayan sporcuları izledi. Etabı 4 saat 16 dakika 08 saniye ile TDT Unibet takımından Hartthijs de Vries kazandı. Genel Klasman birinciliğini ise Polti Kometa takımından Davide Piganzoli elde etti ve Magenta mayoyu ülkesine götürmeye hak kazandı.Ödül törenin ardından sporcuları tebrik eden Vali Hulusi Şahin, sporcular ile beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.