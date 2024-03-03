Toydaş; “Esnafımız kalkınırsa Gölbaşı’mız kalkınacak”

Adaylığı açıklandıktan bu yana yoğun bir seçim çalışması sürdüren Toydaş, bir yandan da Ankara'ya yaptığı ziyaretlerle Gölbaşı ilçesinin sorunlarını ilgili bakanlıklara illettiği gibi, seçilmesi halinde yapacağı projeleri de hayata geçirebilmek için şimdiden sözünü almaya devam ediyor.

"MARANGOZCULAR VE MOBİLYACILAR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNİN ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Mehmet Özhaseki'ye yapmış olduğu ziyarette Gölbaşının çök önemli konularını aktardığını ve çok güzel destek sözü aldığını ifade eden Toydaş, Sanayi ve Ticaret Bakan yardımcısı Oruç Baba'ya yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; "İlçemizde Marangozlar ve Mobilyacılar kooperatifi kurulmuş ancak faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir sanayi sitesi ihtiyaçları giderilmedi. Seçim çalışmalarımız esnasında yaptığımız ziyaretlerde bu konu bize iletilir iletilmez konuya duyarsız kalmadık ve Sanayi ve Ticaret bakan yardımcımızı ziyaret edip bu konuyu bire bir ilettik. 6 Şubat depreminden en çok etkilenen ilçemizde esnafımızın durumunu anlattık. Sayın bakanımız bu konuda her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Bu şekilde ilçemize ve esnafımıza yakışır Marangozcular ve Mobilyacılar küçük sanayi sitemizin çalışmasını resmen başlatmış olduk. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcımız Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekillerimizin de desteğiyle inşallah ilçemizin sorunlarını bir bir çözüp, ilçemize yakışır projeleri hayata geçireceğiz. Bizler mazaret değil iş üretiyoruz. Ürettikçe her beraber büyüyeceğiz. Esnafımıza ve Gölbaşı'mıza şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.