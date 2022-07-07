Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2022 Trabzon bayram namazı saati

Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu sürekli soruluyor. Kurban Bayramı ibadetleri, bayram cumartesi gelmişken daha da aratılmaya başlandı. Özellikle Trabzon bayram namazı saati birçok kişi tarafından aratılıyor. İlk ibadet namazken, namazdan sonra kurban kesilecek. Trabzon bayram namazı saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar
TRABZON BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Trabzon bayram namazı saati 05.33 olarak Diyanet tarafından açıklandı. Trabzon, bayram namazını en erken kılacak illerden olacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.