Haberler Yaşam Haberleri Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2022 Trabzon bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 7.7.2022 17:19

Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2022 Trabzon bayram namazı saati

Trabzon bayram namazı saati birçok Trabzonlu tarafından sürekli olarak sorulmaktadır. Ülkemizin kuzeydeki incilerinden olan şehrimiz, bu yıl namazı erken kılanlardan. . Kurban Bayramı ile birlikte bayrama özel ibadetler birer birer yapılacak. Bayramın ilk ibadeti olarak bayram namazı geliyor. İşte Trabzon bayram namazı saatleri 2022

Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2022 Trabzon bayram namazı saati

Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu sürekli soruluyor. Kurban Bayramı ibadetleri, bayram cumartesi gelmişken daha da aratılmaya başlandı. Özellikle Trabzon bayram namazı saati birçok kişi tarafından aratılıyor. İlk ibadet namazken, namazdan sonra kurban kesilecek. Trabzon bayram namazı saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Trabzon bayram namazı saati 05.33 olarak Diyanet tarafından açıklandı. Trabzon, bayram namazını en erken kılacak illerden olacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

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Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2022 Trabzon bayram namazı saati
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