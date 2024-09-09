Trabzon Hangar Teknoloji TEKNOFEST’te birinci oldu

İlim Yayma Cemiyeti Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Öğrenci Yurdu'nda kalan KTÜ Öğrencileri tarafından kurulan Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı, Antalya'da 5-7 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Ahmet Hakan Çaka, Furkan Musa Aybek, Mevlüt Sefa Öztürk, Melih Şafak, Semih Furkan Dinler, Abbas Talha Polat'tan oluşan takım, Hava Savunma Sistemleri kategorisinde sergiledikleri üstün performansla birincilik ödülüne layık görüldü.

Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı, uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeleriyle yarışmada dikkat çekti. Hava savunma sistemleri konusunda geliştirdikleri yenilikçi teknolojiler, hem teknik jüri hem de sektör profesyonelleri tarafından büyük beğeni topladı. Takım, özellikle düşük maliyetli, yüksek verimlilik sağlayan çözümleri ve özgün tasarımlarıyla rakiplerinden sıyrıldı.

TEKNOFEST, Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali olarak biliniyor ve her yıl binlerce genç yeteneği bir araya getiriyor. Bu yılki organizasyona katılan Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı, yarışma sürecinde sergiledikleri takım çalışması, teknik bilgi birikimi ve problem çözme yetenekleriyle öne çıktı.

Takım üyeleri, birincilik ödülünü kazanmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Bu başarı, uzun süren çalışmalarımızın ve fedakarlıklarımızın bir meyvesi. Ülkemizin savunma sanayisine katkı sağlamak için kendimizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz." Dediler.

İlim Yayma Cemiyeti Mahmut Celalettin Ökten Öğrenci Yurdu'nun yöneticileri de, öğrencilerinin elde ettiği bu büyük başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Yurt yönetimi, bu tür projeleri desteklemeye ve genç yeteneklerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için gerekli imkânları sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı'nın bu başarısı, gençlerin Türkiye'nin savunma sanayisine ve teknolojik gelişimine katkı sağlayabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Takım, önümüzdeki dönemde de yeni projeler üzerinde çalışarak başarılarını sürdürmeyi hedefliyor