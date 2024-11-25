Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun’un bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Trabzon Valiliğinden yapılan Açıklamada, "Yomra ilçemize bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerimizde taşımalı eğitime, Araklı ilçemize bağlı Yeşilyurt, Çankaya ve Erenler ilkokul ve ortaokullarında, ayrıca bu güzergahlardan ve daha yukarı bölgelerden gelen ilk ve ortaöğretimdeki taşımalı eğitime, Şalpazarı ilçemizde taşımalı eğitime, Çaykara ilçemizde yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerimizde taşımalı eğitime, Akçaabat ilçemizde Işıklar Orta Mahalle, Erikli, Demirkapı, Aydın ilkokulları, Işıklar Orta Mahalle, Akpınar, Demirkapı, Ağaçlı ortaokulları ve bu mahallelerden taşıma yapılan İmam Hatip Ortaokulu ile orta öğretim okullarında, Maçka ilçemizde Başar, Hamsikoy, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine, ilgili ilçe kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir" denildi.