Haberler Yaşam Haberleri Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun’un bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:09 Son Güncelleme: 25.11.2024 10:48

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun’un bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan turuncu kodlu kar yağışı uyarısının ardından Doğu Karadeniz bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Akçaabat, Yomra, Araklı, Şalpazarı, Çaykara, Dernekpazarı, Tonya ve Düzköy ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Artvin'in Yusufeli ilçesi ve Gümüşhane, Giresun, ve Rize’nin yüksek kesimlerinde bulunan ilçelerde ise kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun’un bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Trabzon Valiliğinden yapılan Açıklamada, "Yomra ilçemize bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerimizde taşımalı eğitime, Araklı ilçemize bağlı Yeşilyurt, Çankaya ve Erenler ilkokul ve ortaokullarında, ayrıca bu güzergahlardan ve daha yukarı bölgelerden gelen ilk ve ortaöğretimdeki taşımalı eğitime, Şalpazarı ilçemizde taşımalı eğitime, Çaykara ilçemizde yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerimizde taşımalı eğitime, Akçaabat ilçemizde Işıklar Orta Mahalle, Erikli, Demirkapı, Aydın ilkokulları, Işıklar Orta Mahalle, Akpınar, Demirkapı, Ağaçlı ortaokulları ve bu mahallelerden taşıma yapılan İmam Hatip Ortaokulu ile orta öğretim okullarında, Maçka ilçemizde Başar, Hamsikoy, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine, ilgili ilçe kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir" denildi.

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Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun’un bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
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