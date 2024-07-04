29 ilde dolandırıcılara dev operasyon: 110 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Sibergöz-49" operasyonları kapsamında aralarında Trabzon, Giresun ve Artvin'inde bulunduğu 29 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlar gerçekşeltirildi. Operasyon kapsamında hesaplarında 3 milyar 750 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunan toplam 110 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre: aralarında Trabzon, Giresun ve Artvin'in de bulunduğu Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli İstanbul, Malatya, Balıkesir, Antalya, Mersin, Konya, Düzce, Kırklareli, İzmir, Adana, Batman, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ olmak üzere 29 ilde "Sibergöz-49" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarından,hesaplarında 3 milyar 750 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunan 110 kişi yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.