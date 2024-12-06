Trabzon Şehir hastanesi inşaatı tüm hızıyla sürüyor: 762 sismik izolatörle korunacak

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 275 bin metrekare alana inşa edilen hastanede 264 bin 946 metrekare kapalı alan bulunmakta. Toplam 900 yatak kapasiteli projelendirilen hastanenin inşaatı yüzde 60 seviyelerine geldi.

Elektrik-mekanik imalatlar devam etmekte olan inşaatın 3 blokta bulunan cephe imalatları tamamlandı. Kentteki yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkartacak olan Şehir Hastanesi'nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. 5 bin 200 fore kazığı kullanılarak kaba inşaatı tamamlanan şehir hastanesi depreme karşı monte edilen 762 sismik izolatörle korunacak. 2025 yılı sonuna doğru hizmete girmesi planlanan hastanede yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvarı yer alacak.

Çalışmalar hakkında SABAH'a konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Trabzon Şehir hastanesi 900 yatak kapasiteli, ancak bin 461 yatak kapasitesine kadar çıkarılabilir yapısı var. Yoğun bakım yatakları ve her odayı çift yatağa çevirebilme durumu söz konusu. Dolayısıyla istediğimiz zaman bin 461 yatağa kadar çıkabilecek bir durum olacak. Karayolları ile yapılan çalışmalar neticesinde şehir hastanesinin dört bir tarafından yollar yapılması planlanmakta. 5 bin 200 fore kazığı kullanılarak güçlendirildi. Bina günümüz teknolojilerine uygun şekilde imalat ediliyor. Yakın zamanda depremden dolayı ciddi tedbirler alınıyor. Kaba inşaatı tamamlanan şehir hastanesi depreme karşı monte edilen 762 sismik izolatörle korunacak. Sağlık Bakanlığımız bütün inşaatlarında bu tedbiri alıyor. 7/24 esasına göre yapılan inşaat çalışmalarında yüzde 60 seviyelerine gelindi. Geniş kapsamlı olarak planlanan Şehir hastanesi 2025 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor" dedi.