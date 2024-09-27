Trabzon, SMA hastası bebekler için tek yürek oldu

Trabzon'da, SMA hastası 3 bebeğin tedavi masrafları için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç öncülüğünde yardım gecesi düzenlendi. Düzenlenen "umut gecesi" yardım kampanyasında hayırseverlerden destek yağdı. Gecede 15 milyon TL bağış toplandı. Gecenin sonunda, SMA'lı bebeklerden Aslı Deniz ve Resul Emre'nin tedavisi için gereken miktarın tamamlandığını açıklayan Başkan Genç, "Mustafa Deniz'in tedavi masrafı da büyük oranda toplandı ancak 4 milyon 200 bin TL eksik kaldı. El birliğiyle bu rakamı da toplayıp bu yavrumuzu da tedaviye göndereceğiz" dedi.