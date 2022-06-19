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Giriş Tarihi: 19.6.2022 16:17

Trabzon ve Malatya'da trafik kazaları: 5'i ağır 11 yaralı

İHA
Trabzon ve Malatya’da trafik kazaları: 5’i ağır 11 yaralı

Trabzon ve Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 5'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. İki ilde de meydana gelen kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'da, Uzungöl'e gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 08 ED 325 Plakalı tur minibüsü ile Çaykara istikametinden gelmekte olan 34 CVD 384 plakalı kamyonet, Çaykara-Dernekpazarı karayolu Ulucami yol ayırımında kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulunurken, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste sıkışan yolcuları çıkartırken, sağlık ekipleri, ambulansla 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 5 kişiyi Of ve Trabzon'daki hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza, 12.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Şehir Mezarlığı Kuzey kuşak çevre yolu üzerinde seyir halinde olan N.M. (43) idaresindeki 44 ADG 956 plaka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Can pazarının yaşandığı feci kazada sürücü ile birlikte H. M. (36), B.M. (13), E.M. (7), R.G. (34), E.K. (27) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.M. İle E.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Trabzon ve Malatya'da trafik kazaları: 5'i ağır 11 yaralı
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