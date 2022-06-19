Trabzon ve Malatya’da trafik kazaları: 5’i ağır 11 yaralı

Kazayı gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulunurken, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste sıkışan yolcuları çıkartırken, sağlık ekipleri, ambulansla 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 5 kişiyi Of ve Trabzon'daki hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.