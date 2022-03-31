“Trabzon’a gelince hemen Trabzonspor logosuna sarıldım”

Yurt dışı yasağıyla yargılandığı davadan Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına katılması için yargıca mektup yazarak izin alan Mustafa Likos, memleketi Trabzon'a geldi.
Trabzon'a ayak basan Likos ilk olarak 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkında bulunan Trabzonspor logosuna sarılarak hasret giderdi. SABAH'a onuşan Mustafa Likos, "Rüyada gibiyim. İyi ki Trabzonspor var. Trabzonspor sayesinde memleket hasretini giderip Trabzonspor'un yıllar sonra şampiyonluğa oynadığı bu sezonda şampiyonluk kutlamalarını yerinde izleyeceğim için çok mutluyum." dedi. Mustafa Likos, eşi Aylin ile birlikte Trabzon'a geldi.
Trabzon'da Mustafa Likos ve eşi Aylin ile buluşan Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur; "Mustafa'nın yaşadığı süreci yakından biliyorum. Mahkeme başkanına verdiği mektubu okudum.Böyle bir kararın çıkacağını beklemiyordum. Fakat Yargıç hanımı etkileyen sebep bence Trabzonsporun dışında yaşadığı zorluğu hissetmesi ve o da bir anne olduğu için annelik hislerinden dolayı ona izin verdiğini düşünüyorum. Mustafa ile birlikte Paris'te olduğu gibi burada da beraber hafta sonu maça gideceğiz ve Trabzonsporun Şampiyonluğunu beraber kutlayacağız." dedi.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir inşaat firmasında çalışan ve 5 ay önce Aylin Likos ile evlenen Trabzonlu gurbetçi Mustafa Likos, 5 yıl önce karıştığı kavgaya ilişkin yargılandığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
Yargı süreci devam eden ve yurt dışı yasağı süren Likos, Süper Lig'de şampiyonluğa giden Trabzonspor için ve yurt dışı yasağı olmasından dolayı Türkiye'ye gidemeyeceğinden dolayı takımı Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına katılabilmek için davasına bakan yargıca mektup yazarak maçını tribünde izlemek için izin istedi.
Yurt dışı yasağı konulan ve yargıç tarafından talebi onaylanan Likos, memleketinde şampiyonluk kutlamalarına katılacağı günün heyecanını yaşıyor.
"KUTLAMALARA KATILACAĞIM GÜNÜ HEYECANLA BEKLİYORUM"
Yargıç Celine Martini'ye yazdığı mektubun içerisinde bordo mavili takımın bu zamana kadar aldığı başarıları ve bazı görsellerin bulunduğu mektubu gönderdi.
"ŞAMPİYONLUK HASRETİ YAŞADIĞIMIZI YARGICA ANLATTIM"
Yargıçtan özel izin alarak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına katılmak için Trabzon'a geleceği günü sabırsızlıkla bekleyen gurbetçi Likos, "Her sene avukatım eşliğinde Türkiye'ye gelmek için başvurdum fakat hepsinde ret cevabı verildi. Bu yaşıma kadar şampiyonluk görmedim. O yüzden yurt dışı yasağımda olmasından dolayı Trabzon'a gidemeyeceğimden dolayı çok üzgündüm. Avukatım bana 'Yargıca mektup yazabilirsin' demişti.
Ben de yargıca mektup yazarak derdimi anlattım. Mektubumda, Trabzonspor'un bizim için ne anlama geldiğini, 38 senedir şampiyonluk hasreti yaşadığımızı ve hiç şampiyonluk görmediğimi anlattım. '5 senedir çıkış yasağım var ve Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu göremezsem çok üzüleceğimi söyledim" şeklinde konuşmuştu.
Mustafa Likos; "Yazdığım mektubu kendim okuduğumda gözümden yaş geldi. Bana defalarca ret vermiş hakim talep mektubumun kabul edileceği düşünememiştim. Mahkemeden gelen cevap mektubunda çıkış iznimin verildiğini görünce çok heyecanlandım ve ağladım. Mektupta 'Maç izlemesine izin veriyoruz' yazısını görünce sanki Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu erken yaşadım. Yargıç tarafından 1 ay izin verildi." diyerek anlatmıştı.