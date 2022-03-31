“Trabzon’a gelince hemen Trabzonspor logosuna sarıldım”

Ben de yargıca mektup yazarak derdimi anlattım. Mektubumda, Trabzonspor'un bizim için ne anlama geldiğini, 38 senedir şampiyonluk hasreti yaşadığımızı ve hiç şampiyonluk görmediğimi anlattım. '5 senedir çıkış yasağım var ve Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu göremezsem çok üzüleceğimi söyledim" şeklinde konuşmuştu.

Mustafa Likos; "Yazdığım mektubu kendim okuduğumda gözümden yaş geldi. Bana defalarca ret vermiş hakim talep mektubumun kabul edileceği düşünememiştim. Mahkemeden gelen cevap mektubunda çıkış iznimin verildiğini görünce çok heyecanlandım ve ağladım. Mektupta 'Maç izlemesine izin veriyoruz' yazısını görünce sanki Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu erken yaşadım. Yargıç tarafından 1 ay izin verildi." diyerek anlatmıştı.