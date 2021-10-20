Trabzon’a hakaret eden öğretmene Emniyet soruşturma başlattı

Kayseri'de bir ilkokulda görevli öğretmen, geçtiğimiz hafta Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından sarf ettiği sözlerle sosyal medyada dikkat çekti. Trabzon halkı ve Trabzonspor taraftarlarını hedef alan sözlerin ardındna Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Öğretmen Mustafa E, "Fenerbahçe FETÖ'nün artıklarına, çocuklarına yenilmedi ama maalesef başkalarına yenildi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu galibiyet bütün PKK yanlılarına, DHKP-C'lilere, ne kadar bilmem ne çocuğu varsa onlara hediye olsun. Ne kadar annesi, babası belirsiz, veled-i zina varsa onlara hediye olsun. Bu galibiyet tam Trabzon'a, Trabzonspor'a yakışır, tam o şeref seviyesinde galibiyet oldu. Yani ne denilebilir ki. Tam şerefinize, namusunuza ve Trabzon ahlakına layık bir galibiyet oldu. Yani daha ne kadar küçülebilirdiniz. Daha ne kadar aciz duruma düşebilirdiniz. Bu kadar düşebilirdiniz." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sosyal medya takip ve tarama işlemleri sırasında, kentimizle ilgili kabul edilemeyecek paylaşım ve yorumlarda bulunan bir hesap sahibi hakkında, TCK/216 maddesi gereğince "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında, soruşturma başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın cezai ve hukuki (Tazminat) sorumlulukla karşılaşmamaları için, konusu suç (hakaret, aşağılama, sövme gibi) teşkil edebilecek paylaşım, yorum ve retweet - rt yapmamaları hususunu bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.