Trabzon’a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonlarda 09 Eylül gece 01:30 sıralarında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar (29), Şırnak'ta yapılan törenin ardından askeri uçakla memleketi Trabzon'a getirildi.

5 kardeşi olan Şehit Piyade Üstteğmen Ömer Fatih Ayar'ı Trabzon havalimanında karşılanmasına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon İl Jandarma Komutanı Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, şehidin babası Ali Yılmaz, kardeşleri Zeynep ve Ahmet Ayar, yakınları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Askeri uçaktan inen şehidin cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulurken, şehidin kardeşi olan ve aynı zamanda Kuzey Irak'ta özel birlikte görev yapan ağabeyi Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar da askeri uçakla kardeşini son yolculuğuna uğurlamak için Trabzon'a geldi. Şehit Ayar'ın naaşı tören alanından geçerken, ailesi gözyaşı döktü.

Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, yarın baba ocağı Köprübaşı ilçesinde ikindi namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanına defnedilecek.