Trabzon’a tarihi sefer sayısı

Süper Lig'de Trabzonspor, hafta sonu oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak maç öncesi, Trabzon'da şampiyonluk heyecanı gün geçtikçe artarak yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'nin birçok ilinden taraftarlar Trabzon'a, kutlamalar için geliyor.

Kentte beklenenin ötesinde hareketlilik yaşandığını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, "Trabzon'umuz şampiyonluk yolunda hafta sonu oynanacak olan Antalya maçıyla karnavala hazırlanıyor. Şampiyonluk kutlamaları ve bayram nedeniyle Dünya'nın 4 bir yanından ve Türkiye'nin her ilinden Trabzon'a büyük bir akın yaşanıyor. Yurt içinden, yurt dışından birçok insan Trabzon'a geliyor. Şu an bile rezervasyonlar dolmuş vaziyette. Maçın oynanacağı cumartesi günü otellerin tam kapasite hizmet vermesini bekliyoruz. Önümüzde bayram var. Otellerde hareketlilik başlamıştı fakat Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu ilan edileceğinin düşünüldüğü maç için taraftarlar kente akın ediyorlar. Uçaklar ve otobüsler için ek seferler başlatıldı. Çevre illerdeki havalimanlarında da bir hareketlilik söz konusu. Sadece hava yolu ile değil kara yolu ile de büyük bir kalabalık geliyor" diye konuştu.