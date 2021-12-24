Trabzon’da 18 litre sahte alkol ele geçirildi

Trabzon'un Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yıl başı öncesi sahte alkol üretimine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Araklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahkemeden alınan arama kararına istinaden bir iş yerine operasyon düzenledi.

E.A., K.A. ve A.Ç. isimli kişilerin olduğu iş yerinde arama yapan ekipler, 36 adet pet şişe içerisinde bulunan 18 litre sahte alkollü içki ele geçirdi. Ekipler tarafından iş yeri mühürlenerek kapatılırken, E.A., K.A. ve A.Ç isimli kişiler hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama ise, "Vatandaşlarımızı zehirlemek ve topluma yararlı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini engellemek isteyen tüm odaklara karşı mücadelemiz, siz kıymetli vatandaşlarımızdan aldığımız moral, güç ve teveccühle devam edecektir" ifadelerine yer verildi.