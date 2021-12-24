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Giriş Tarihi: 24.12.2021 20:30

Trabzon’da 18 litre sahte alkol ele geçirildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da 18 litre sahte alkol ele geçirildi

Trabzon’da polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 36 adet pet şişe içerisinde bulunan 18 litre sahte alkol ele geçirildi.

Trabzon'un Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yıl başı öncesi sahte alkol üretimine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Araklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahkemeden alınan arama kararına istinaden bir iş yerine operasyon düzenledi.

E.A., K.A. ve A.Ç. isimli kişilerin olduğu iş yerinde arama yapan ekipler, 36 adet pet şişe içerisinde bulunan 18 litre sahte alkollü içki ele geçirdi. Ekipler tarafından iş yeri mühürlenerek kapatılırken, E.A., K.A. ve A.Ç isimli kişiler hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama ise, "Vatandaşlarımızı zehirlemek ve topluma yararlı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini engellemek isteyen tüm odaklara karşı mücadelemiz, siz kıymetli vatandaşlarımızdan aldığımız moral, güç ve teveccühle devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Trabzon’da 18 litre sahte alkol ele geçirildi
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