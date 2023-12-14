Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da 2 kişi telefonda dolandırıcılarına 230 bin TL kaptırdı
Giriş Tarihi: 14.12.2023 17:22 Son Güncelleme: 14.12.2023 17:44

Trabzon’da 2 kişi telefonda dolandırıcılarına 230 bin TL kaptırdı

Trabzon’da dolandırıcılığa yönelik yapılan tüm uyarılara rağmen 2 kişi telefonla dolandırıcılığına maruz kaldı. Of ve Beşikdüzü ilçelerinde 2 kişi kendilerini banka çalışanı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılara toplam 230 bin lirasını kaptırdı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da 2 kişi telefonda dolandırıcılarına 230 bin TL kaptırdı

Trabzon'un Of ilçesinde S.Y. (35) isimli kadın, telefonla kendisini banka çalışanı olarak tanıtarak kredi talebi olup olmadığı ile ilgili araması üzerine dolandırıcıların tuzağına düştü. Telefonla kendisini arayan dolandırıcı kişiye kredi onayı için telefonuna gelen onay kodunu gönderen kadın, daha sonra hesabını kontrol ettiğinde hesabından 155 bin TL paranın kendisine arayan dolandırıcının verdiği hesaba gittiğini tespit etti. Daha sonra kendisini arayan numaraya ulaşmayan kadın, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Beşikdüzü ilçesinde de Ş.D. (26) isimli kadın, telefonla kendisini arayarak polis olarak tanıtan dolandırıcının banka hesaplarından suç örgütüne para aktarımı olduğu yalanı ile dolandırıldı. Kendisine söylenen 75 bin 88 lirayı telefondaki kişinin bildirdiği hesaba aktaran Ş.D. dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna giderek şikayette bulundu.

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Trabzon’da 2 kişi telefonda dolandırıcılarına 230 bin TL kaptırdı
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