Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da 2 kişide, sahte içkiden görme bozukluğu oluştu
Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:40

Trabzon’da 2 kişide, sahte içkiden görme bozukluğu oluştu

DHA
Trabzon’da 2 kişide, sahte içkiden görme bozukluğu oluştu

Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yatırılan 4 kişiden 2'sinde görme bozukluğu oluştuğu tespit edildi.

Trabzon'da önceki gün çeşitli şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuran 4 kişi, KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerde, bu kişilerin sahte içkide kullanılan metil alkol zehirlenmesi yaşadığı belirlendi. 3'ü acil serviste, 1'i ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutulan kişilerden 2'sinde görme bozukluğu oluştuğu belirtildi. Hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıbbi Toksikolog Doç. Dr. Aynur Şahin, "Şu anda 4 hasta metil alkol zehirlenmesi ile takip edilmektedir. Bir hastanın, yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisi tamamlandı ve servise transferi planlandı. Hastanın sadece görme kısıtlılığı bulunmaktadır. Diğer 3 hastanın ise acil serviste tedavi ve takipleri tamamlanmak üzere. Sadece 2 hastanın görme bozukluğu ile ilgili şikâyetleri devam etmekte olup taburcu olmaları planlanmaktadır" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazesi İstanbul'a uğurlandı!
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan konuştu: Döviz kuru ve altın fiyatları çakıldı!
SON DAKİKA: Terörist Mustafa Karasu'dan Millet İttifakı'na bir çağrı daha: CHP, İYİ Parti ve HDP birleşip harekete geçmeli
SON DAKİKA | Döviz endeksli TL mevduat sistemi için ayrıntılar açıklandı! Başkan Erdoğan duyurmuştu
SON DAKİKA | Emekli ve memur maaşları 2022 için yeni formül: Erken zam! Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
EPDK'dan son dakika akaryakıt fiyatları açıklaması
Dünya basını bunu konuşuyor: Başkan Erdoğan açıkladı, döviz düştü
SON DAKİKA | Döviz kurları için tarihte emsali görülmemiş hamle! Dolarizasyonun beli kırıldı
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG fiyatları için ‘Ciddi düşüş’ olacak
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra dolar 13 TL'nin altına geriledi
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon’da 2 kişide, sahte içkiden görme bozukluğu oluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA