Trabzon’da 3 kızını öldüren babaya 3. kez ağırlaştırılmış müebbet

Trabzon'un Of ilçesinde, 3 Ağustos 2021'de kızları 10 yaşındaki Yaren, 7 yaşındaki Hiranur ve 4 yaşındaki Elif Beyza Göktaş'ı ormanlık alana getirerek tabancayla vurup öldüren Emre Göktaş (39) tutuklanmıştı. Emre Göktaş, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde SEGBİS sistemiyle son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti tarafından sanığın "canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.
OLAYI TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Seyyid Serarslan, sanığın "canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme" suçunu ayrıca tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirtti. Seraslan,"Sanık olayı planlamış ve ruhi sükunete erdikten sonra suçu işlemiştir. Olay günü çocukları yanında silahla ormanlık alana götürmesi tasarlayarak gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ayrıca, sanığın olay günü aracını kardeşine devretmesi de bir tasarının olduğunu göstermektedir." dedi.
ÖLDÜRME DÜŞÜNCEM YOKTU!
Sanık Emre Göktaş ise, savunmasında mütaalayı kabul etmediğini belirterek, çocuklarının yanına öldürme amaçlı gitmediğini iddia etti. Göktaş, "Eğer öldürme amaçlı olsaydım zaten eve getirdiğimde öldürürdüm. Ben zaten çocuklarımı zaman zaman yanıma götürüyordum. Öldürme düşüncem yoktu ancak o esnada psikolojim bozuktu. Anneleriyle boşanmamız halinde kiminle kalmak istediklerine dair konuştuğumu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti sanık hakkında Adli Tıp Kurumundan istenen raporda "cezai ehliyetinin tam" olduğuna dair karar çıktığını belirtti. Mahkeme tarafından sanık Emre Göktaş hakkında "canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, silahı kasten öldürme suçunda kullandığı için de 2 yıl 6 ay hapis ve 80 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına" karar verildi.