Trabzon’da 3 kızını öldüren babaya 3. kez ağırlaştırılmış müebbet

ÖLDÜRME DÜŞÜNCEM YOKTU!

Sanık Emre Göktaş ise, savunmasında mütaalayı kabul etmediğini belirterek, çocuklarının yanına öldürme amaçlı gitmediğini iddia etti. Göktaş, "Eğer öldürme amaçlı olsaydım zaten eve getirdiğimde öldürürdüm. Ben zaten çocuklarımı zaman zaman yanıma götürüyordum. Öldürme düşüncem yoktu ancak o esnada psikolojim bozuktu. Anneleriyle boşanmamız halinde kiminle kalmak istediklerine dair konuştuğumu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.