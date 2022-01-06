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Giriş Tarihi: 6.1.2022 08:27 Son Güncelleme: 6.1.2022 09:59

Trabzon’da 6 eve giren hırsızlar yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da 6 eve giren hırsızlar yakalandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde geçtiğimiz hafta 6 evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Yomra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti.

JASAT ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma ve araştırmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.H., T.H. ve A.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.A. ve A.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.H. ise serbest bırakıldı. İlçede hırsızlık için girilen 6 evden çalınan eşyaları da ele geçiren jandarma ekipleri çalınan eşyalarının sahiplerini Yomra İlçe Jandarma Komutanlığına çağırarak teslim etti.

Evlerinden çalınan malzemelerini Jandarma ekiplerinden teslim alan Eyüp İ. ve Murat K. JASAT ekiplerine teşekkür ettiler.

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Trabzon’da 6 eve giren hırsızlar yakalandı
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