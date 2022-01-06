Trabzon’da 6 eve giren hırsızlar yakalandı

JASAT ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma ve araştırmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.H., T.H. ve A.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.A. ve A.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.H. ise serbest bırakıldı. İlçede hırsızlık için girilen 6 evden çalınan eşyaları da ele geçiren jandarma ekipleri çalınan eşyalarının sahiplerini Yomra İlçe Jandarma Komutanlığına çağırarak teslim etti.

Evlerinden çalınan malzemelerini Jandarma ekiplerinden teslim alan Eyüp İ. ve Murat K. JASAT ekiplerine teşekkür ettiler.