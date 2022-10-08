Trabzon’da 7 yaşındaki Miraç ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu

Kaza, Ortahisar ilçesinin Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Koz İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce (7), kurs dönüşü servisten inerek karşıya geçmek istedi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü G.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan 7 yaşındaki Miraç, yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

İlkokul öğrencisi Miraç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü G.K. aracı veren yakını ve servis sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazada hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce'nin cenazesi ,otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildiği belirtildi.