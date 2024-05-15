Trabzon’da 778 hacı adayı için uğurlama merasimi düzenlendi

Trabzon İl Müftülüğünce hac farizasını yerine getirecek olan hacı adaylarına yönelik Beşirli Sahil Camii'nde uğurlama programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda, yıllardır hac farizası yerine getirmeyi bekleyen hacı adayları ile yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Uğurlama merasimine katıldığından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şehrimizin güzel insanlarımızın, Allah'a kulluk vazifesini ifa etmek adına uğurlamasının merasimindeyiz. İnşallah bugün bu yolculuğa çıkacak olan 778 hacı adayımıza Cenab-ı Allah'tan hayırlı yolculuklar diliyoruz. İbadetiniz makbul, haccınız mebrur olsun. Ne mutlu sizlere ki Beytullah'ta tavaf yapacaksınız, Allah'ın evine yüzünüzü süreceksiniz. Safa ile Merve arasında Sa'y ibadetini yapacaksınız. Arafat'ta vakfe yapacaksınız. Cenab-ı Allah haccınızı şimdiden kabul eylesin" dedi.

İl Müftüsü Selami Aydın ise, "Hacı adaylarımızın o mübarek topraklara giderken uğurlanması ve dua edilmesi ecdadımız tarafından yapılan bir gelenekti. Bu bize miras kalmıştır, sonradan unutulmuştur. Bunu Trabzon'da bir gelenek haline dönüştürmeyi istedik. Trabzon'dan mübarek topraklara gidecek olan hacılarımız için bir uğurlama töreni düzenlemek istedik. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, müftülerimiz olmak üzere devlet erkanının hacı adaylarını uğurlama geleneğini Trabzon'dan başlatmış olduk" diye konuştu.