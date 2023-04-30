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Giriş Tarihi: 30.4.2023 15:43 Son Güncelleme: 30.4.2023 15:44

Trabzon'da acı olay: Kuşlara ekmek atmaya gitmişti...

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde balık ve kuşlara bayat ekmek atmaya giden Aynur Abanoz'a (44), yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarptı. Kazada Abanoz hayatını kaybetti, dereye uçan aracın sürücüsü de yaralandı.

DHA
Trabzon’da acı olay: Kuşlara ekmek atmaya gitmişti...

Acı kaza, sabah saatlerinde Vakfıkebir-Tonya kara yolunda meydana geldi. Murat B.'nin kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 2 çocuk annesi Aynur Abanoz'a çarparak dereye yuvarlandı. Kazada Abanoz hayatını kaybetti, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücü Murat B., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öte yandan olay yerine yakın bir fırında çalışan Aynur Abanoz'un, balık ve kuşlara bayat ekmek atmak için yola çıktığı, kazanın bu sırada yaşandığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Trabzon'da acı olay: Kuşlara ekmek atmaya gitmişti...
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