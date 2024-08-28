Trabzon’da alacak verecek meselesinde kan aktı

Olay, Ortahisar ilçesi Fatih mahallesinde bulunan bir alış veriş merkezinin önünde meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi olan Yaşar B. ve Ali Kemal Ş. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yaşar B.'nin oğlu Yunus Emre B., A.K.Ş.'nin aracına demir sopa ile saldırarak otomobilin camlarını kırdı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.B. tabanca ile Ali Kemal Ş.'ye ateş etti. Ali Kemal Ş. bacağına isabet eden kurşun ile yere yığıldı. Kanlar içerisinde A.K.Ş.nin yere yığıldığını gören Yaşar B.'nin oğlu Yunus Emre B. ise demir sopa ile yaralının aracının camlarını kırdı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırı sonucunda Ali Kemal Ş.'yi yaralayan Yaşar B. ve oğlu Yunus Emre B. çalıştığı inşaata kaçtı. Olayda bacağından kurşunla yaralanan A.K.Ş. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Y.B. ve oğlu Y.E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.