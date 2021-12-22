Trabzon’da aniden bastıran kar yağışı etkili olmaya başladı

Trabzon'da aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde ve hastane yollarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle kar lastiği olmayan araçların yollarda kaldığı görülürken, belediye ekipleri yollarda kalan tüm vatandaşlar için de seferberlik başlattı.

Trabzon merkezinde ve yüksek kesimlerde belediye ekipleri kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı öncesinde hazırlıkların tamamlandığını, 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiğini belirtti.