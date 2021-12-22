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Giriş Tarihi: 22.12.2021 20:36

Trabzon'da aniden bastıran kar yağışı etkili olmaya başladı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da aniden bastıran kar yağışı etkili olmaya başladı

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Trabzon’da başlayan rüzgar ve yağmur, akşam saatlerinde yerine kara bıraktı. Kar yağışı özellikle kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Kısa sürede beyaza bürünen kent merkezinin yanı sıra ilçelerde ve yüksek rakımlı bazı mahallelerde yollar ulaşıma kapandı. Akçaabat ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde kar yağışı sonrası bazı yollar ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediye ekipleri kapanan yollarda çalışması başlattı.

Trabzon'da aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde ve hastane yollarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle kar lastiği olmayan araçların yollarda kaldığı görülürken, belediye ekipleri yollarda kalan tüm vatandaşlar için de seferberlik başlattı.

Trabzon merkezinde ve yüksek kesimlerde belediye ekipleri kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı öncesinde hazırlıkların tamamlandığını, 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiğini belirtti.

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Trabzon'da aniden bastıran kar yağışı etkili olmaya başladı
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