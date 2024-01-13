Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da baba silahla önce oğlunu sonra kendini vurdu
Giriş Tarihi: 13.1.2024 13:41 Son Güncelleme: 13.1.2024 15:38

Trabzon’da baba silahla önce oğlunu sonra kendini vurdu

Trabzon'da, 66 yaşındaki Pirali Emral evde tartıştığı oğlu Hasan Emral'ı (47) tabancayla vurup öldürürdü, ardından aynı silahla intihara kalkıştı. Olayda ağır yaralanan baba kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da baba silahla önce oğlunu sonra kendini vurdu

Trabzon'da öğle saatlerinde, Çukurçayır Mahallesi Akın Sokak'ta yaşayan Pirali Emral ile oğlu Hasan Emral evdeyken aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı! | Video

Evde eşi ve gelinin bulunduğu sırada yan odada oğluyla tartışan baba bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle baba tabancasıyla oğluna ateş edip, aynı silahla kendisini de vurdu. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde, silahla başından vurulan Hasan Emral'ın öldüğü, baba Pirali Emral'ın da ağır yaralandığı belirlendi. Pirali Emral, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan baba Pirali Emral'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Savcılık incelemesinin ardından Hasan Emral'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü
İnşaatlar yarım kalıyor
CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun İmam Hatip hazımsızlığı: Skandal sözler sarf etti
Son dakika: MİT'ten PKK'ya Irak'ta operasyon... 160 km derinlikte etkisiz hale getirildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Eskişehir’de sürpriz olabilir
ABD ve İngiltere Husilere saldırdı! Bölgede kim ne planlıyor? "ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırılarının iki nedeni var"
SON DAKİKA | Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek
Son dakika haberi: Seçil Erzan kendini böyle savundu: Ben bir canımla ortada kaldım... Bu kadar faiz istemeseydi...
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı! Provokatif paylaşımlara geçit yok: 60 şüpheli tespit edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon’da baba silahla önce oğlunu sonra kendini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA