Trabzon’da baba silahla önce oğlunu sonra kendini vurdu

Trabzon'da öğle saatlerinde, Çukurçayır Mahallesi Akın Sokak'ta yaşayan Pirali Emral ile oğlu Hasan Emral evdeyken aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı! | Video
Evde eşi ve gelinin bulunduğu sırada yan odada oğluyla tartışan baba bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle baba tabancasıyla oğluna ateş edip, aynı silahla kendisini de vurdu. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde, silahla başından vurulan Hasan Emral'ın öldüğü, baba Pirali Emral'ın da ağır yaralandığı belirlendi. Pirali Emral, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan baba Pirali Emral'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Savcılık incelemesinin ardından Hasan Emral'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.