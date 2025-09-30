Trabzon’da balıkçılar bomba yüklü deniz aracı buldu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu. Ukrayna'ya ait olduğu ve içerisinde 300 kilogram patlayıcı madde bulunduğu iddia edilen insansız deniz aracı, kıyıya götürüldü. Deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı. Giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ve Sahil Güvenlik ekipleri sinyal kesici ile incelemelerde bulundu. Uzman Sualtı Savunma ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Valilik, detaylı inceleme ve soruşturma sürecinin devam ettiğini bildirdi.