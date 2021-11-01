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Giriş Tarihi: 1.11.2021 22:21

Trabzon’da bir apartta fuhuş yaptığı belirlenen 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da bir apartta fuhuş yaptığı belirlenen 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bulunan bir apartta polis ekiplerince yapılan baskında fuhuş amaçlı oldukları tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Polis ekipleri tarafından Göç İdaresine teslim edilen 3 yabancı uyruklu kadının işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri bildirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir aparta yapılan baskında binada fuhuş amaçlı bulunan 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Savcılık tarafından verilen talimatla gözaltına alınan 3 kadının sağlık kontrollerinin ardından Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edilecekleri bildirildi.


Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "İl merkezi ve ilçelerimizdeki tüm konaklama yerlerinde kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Trabzon’da bir apartta fuhuş yaptığı belirlenen 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı
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