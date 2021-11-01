Trabzon’da bir apartta fuhuş yaptığı belirlenen 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir aparta yapılan baskında binada fuhuş amaçlı bulunan 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Savcılık tarafından verilen talimatla gözaltına alınan 3 kadının sağlık kontrollerinin ardından Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edilecekleri bildirildi.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "İl merkezi ve ilçelerimizdeki tüm konaklama yerlerinde kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.