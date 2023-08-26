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Giriş Tarihi: 26.8.2023 12:07

Trabzon'da bir jigolo dolandırıcılığı vakası daha

Trabzon’da sosyal medyada gördüğü jigolo ilanına başvuruda bulunarak belirtilen hesaba 76 bin 630 TL gönderen kişi dolandırıldığını anlayınca soluğu polis merkezinde aldı.

İHA
Trabzon’da bir jigolo dolandırıcılığı vakası daha
Son dönemde Trabzon'da jigolo olmak isteyip de dolandırılan şahıslara bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da yaşayan 41 yaşındaki M.B, internet ortamında gördüğü jigolo ilanına başvuruda bulunmasının ardından kimliği meçhul şüpheli şahıs ile iletişime geçti. M.B'den daha sonra şüpheli şahıs çeşitli bahanelerle para talep ederken, M.B. ise şüphelinin hesabına toplam 76 bin 630 TL yolladı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.B, polis merkezine giderek kendisini dolandıran şüpheli şahıstan şikâyetçi olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Trabzon'da bir jigolo dolandırıcılığı vakası daha
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