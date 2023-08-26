Trabzon’da bir jigolo dolandırıcılığı vakası daha

Son dönemde Trabzon'da jigolo olmak isteyip de dolandırılan şahıslara bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da yaşayan 41 yaşındaki M.B, internet ortamında gördüğü jigolo ilanına başvuruda bulunmasının ardından kimliği meçhul şüpheli şahıs ile iletişime geçti. M.B'den daha sonra şüpheli şahıs çeşitli bahanelerle para talep ederken, M.B. ise şüphelinin hesabına toplam 76 bin 630 TL yolladı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.B, polis merkezine giderek kendisini dolandıran şüpheli şahıstan şikâyetçi olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.