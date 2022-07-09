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Giriş Tarihi: 9.7.2022 16:06 Son Güncelleme: 9.7.2022 17:16

Trabzon'da birlikte çalıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Trabzon'un Of ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda aynı iş yerinde çalışan ve aynı evde kalan 2 arkadaş yolda tartışmaya başladı. Kaldıkları eve gittiklerinde tartışma dahada büyüdü. Tartışma sırasında Y.E arkadaşı Müslüm Cengiz'i bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Müslüm Cengiz hastanede hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da birlikte çalıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Trabzon'un Of ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ilçede bulunan bir işyerinde birlikte döner ustası olarak çalışan Y.E. ve Müslüm Cengiz birlikte alkol aldıktan sonra yolda tartışmaya başladı. 2 arkadaş daha sonra Sulaklı Mahallesi'nde kaldıkları eve gitti. Evde işe geliş gidiş saatlerinden dolayı tekrar tartışmaya başlayan Y.E, arkadaşı Müslüm Cengiz'i göğsünden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde kanlar içinde bulunan Müslüm Cengiz sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Of Devlet hastanesine kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Müslüm Cengiz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler kaçan Y.E.'yi bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki kameraları tek tek inceleyen Of İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Y.E'yi ilçe çıkışından Çaykara istikametine yaya olarak giderken yakaladı. Gözaltına alınan Y.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Trabzon'da birlikte çalıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
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