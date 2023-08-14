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Giriş Tarihi: 14.8.2023 20:40

Trabzon'da çıkan silahlı tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Trabzonspor'un Ortahisar ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışmada silahla vurulan Zeki Abanoz (64) hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı aranıyor.

DHA
Trabzon’da çıkan silahlı tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Olay, öğlen sıralarında Ortahisar İlçesi Deliklitaş mevkinde Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında alacak verecek ve borç anlaşmazlığı bulunan Zeki Abanoz ile Ekrem Cihan arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Cihan'ın silahla ateş ettiği Abanoz ağır yaralandı. Abanoz'u vuran Cihan olay yerinden kaçarken ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abanoz, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri silahla ateş eden şüpheli Ekrem Cihan'ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Trabzon'da çıkan silahlı tartışma kanlı bitti: 1 ölü
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