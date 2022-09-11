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Giriş Tarihi: 11.9.2022 10:29

Trabzon'da çöp tesisinde bebek cesedi bulundu

Trabzon'un Araklı ilçesinde katı atık entegre ve bertaraf tesisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

DHA
Trabzon’da çöp tesisinde bebek cesedi bulundu

Katı atık entegre ve bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma görevlileri, dün akşam saatlerinde bant üzerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme sonrası bebeğin cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarmanın yanı sıra polis ekipleri, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı. Öte yandan geçen yıl aynı tesiste bebek cesedi görüldüğü iddiasıyla soruşturma başlatımış, yapılan aramada cesede dair bir bulguya ulaşılamamıştı.

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Trabzon'da çöp tesisinde bebek cesedi bulundu
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