Trabzon’da denizde erkek cesedi bulundu

Trabzon'un Sürmene ilçesi Aşağı Çavuşlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından denizde 'T' olarak tabir edilen dalgakıranların arasında hareketsiz yatan kişi farkedildi. Vatandaşlar durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin Abdulbaki Toplayıcı'ya ait olduğu tespit edildi.

Savcılık tarafından yapılan incelemesinin ardından Abdulbaki Toplayıcı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Erzurum nüfusuna kayıtlı olan Toplayıcı'nın önceki günlerde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp boğulduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.