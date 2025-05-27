Trabzon’da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Ailesiyle dün gittiği turizm merkezi Uzungöl'de gezerken Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Faısal Ramzıa'nın bulunması için çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı, JÖAK, JAK, AFAD, AKUT, UMKE, ANDA, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sağlık Müdürlüğü ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Tüm ekiplerle birlikte toplam 86 kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında dalgıçlar dere kenarları ile su altı taraması yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarına Ankara ve çevre illerden de destek ekiplerin geldiği belirtildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 88 kişilik ekiplerle kaybolan çocuğun bir an önce bulunması için tüm imkânların seferber edildiğini, vatandaşların ise özellikle dere ve akarsu kenarlarında daha dikkatli olmalarını istedi.