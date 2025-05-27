Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 27.5.2025 11:20 Son Güncelleme: 27.5.2025 11:33

Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dün öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte gezerken Haldizen deresi kenarında dengesini kaybederek suya düşen yabancı uyruklu 9 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Ailesiyle dün gittiği turizm merkezi Uzungöl'de gezerken Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Faısal Ramzıa'nın bulunması için çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı, JÖAK, JAK, AFAD, AKUT, UMKE, ANDA, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sağlık Müdürlüğü ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Tüm ekiplerle birlikte toplam 86 kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında dalgıçlar dere kenarları ile su altı taraması yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarına Ankara ve çevre illerden de destek ekiplerin geldiği belirtildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 88 kişilik ekiplerle kaybolan çocuğun bir an önce bulunması için tüm imkânların seferber edildiğini, vatandaşların ise özellikle dere ve akarsu kenarlarında daha dikkatli olmalarını istedi.

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Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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