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Giriş Tarihi: 8.7.2024 13:55 Son Güncelleme: 8.7.2024 14:29

Trabzon’da doktorlar darp edilen meslektaşı için toplandı... “Hekime uzanan eller serbest kaldı!”

Trabzon'da geçtiğimiz gün Fatih Devlet Hastanesi Acil servisinde bir hasta ve hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan doktor M.Y diz kapağından yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 hasta yakınından biri serbest, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Fatih Devlet Hastanesi önünde toplanan doktorlar olayı kınamak için basın açıklaması yaptı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da doktorlar darp edilen meslektaşı için toplandı... “Hekime uzanan eller serbest kaldı!”

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi önünde Trabzon Tabip Odası, Hekim-Sen, Hekim Birliği Sendikası birlikte görevi başında darp edilen meslektaşlarına destek için toplandılar. Sağlıkta şiddetin son bulmasına destek olmak ve bu konuda kararlı olduklarını dile getiren Hekim Birliği Sendikası Trabzon İl Temsilcisi Hüseyin Ak, "Fatih Devlet Hastanesinde meslektaşımız M.Y. görevi başında darp edilmiş, ciddi bir ameliyat geçirmiştir. Hekime uzanan cani eller ise serbest bırakılmıştır. Trabzon Hekim Camiası olarak, derin üzüntü içindeyiz. Son zamanlarda kamuya ait sağlık tesislerinde, hastanelerinde sağlıkta şiddet haberleri sıklaştı. Bu konuda daha ciddi ve caydırıcı tedbirlerin alınmasını, Şiddet Yasasının Türk Ceza Kanunu'na dahil edilmesini ve diğer maddi cezai yaptırımların eklenmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Trabzon’da doktorlar darp edilen meslektaşı için toplandı... “Hekime uzanan eller serbest kaldı!”
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